وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر: “عزيزي المقاول: إتلاف الأرصفة وحافاتها، أو أعمدة الإنارة أو مصابيحها، أو أي من ممتلكات البلدية الأخرى يعرضك للمخالفة”.

عقوبة التعدي على المرافق العامة

يذكر أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة، ينص على أنه: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليا أو شريكًا”.

كما تنص المادة السادسة من النظام نفسه على: “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها. فإن كان المتسبب في ذلك مقاولا فإنه يجوز منع التعاقد معه مستقبلا مدة لا تزيد على ستة أشهر، كما يجوز في حالة العود أن يحكم بمنع التعاقد مدة تزيد على الحد الأقصى المقرر على ألا تتجاوز المدة المحكوم بها ضعف هذا الحد. وتنشر في الصحف المحلية العقوبات المحكوم بها على نفقة المحكوم عليه”.