أكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد البقمي، استعادة 6 آلاف متر مربع خصصتها الحكومة لإقامة حديقة عامة بحي النخيل.

مستودعات ومساكن للعمالة:

وقال البقمي خلال حواره إلى “العربية”: إن الأمانة رصدت إقامة مستودعات ومساكن للعمالة عليها، وبعد صدور الحكم القضائي جرى إزالة التعديات.

مساحات كبيرة:

وتابع أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية تم رصد واستعادة أراض حكومية بمساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع، كما استعادت الأمانة أرضًا مساحتها 1.2 مليون متر مربع في أُبحر الشمالية، بعد أن تم البناء على أرض مملوكة للدولة بطريقة غير نظامية.