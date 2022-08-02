أوضح مجلس الضمان الصحي الأمراض التي يجب الإفصاح عنها في نموذج الإفصاح الطبي الموحد.

وأوضح المجلس في بيان له أن النموذج يستهدف ضمان حصول الشخص وعائلته على التغطية حسب منافع الوثيقة الموحدة.

نموذج الإفصاح الطبي الموحد

وقال المجلس، إن الأمراض تشمل: الفشل الكلوي، وتكيسات الرحم، وأمراض القلب، والتهاب الكبد الفيروسي، وورم الرحم الليفي، وحصوات المرارة، وأمراض المناعة الذاتية.

وأشار إلى أن الأمراض تتضمن كذلك: تضخم الغدة الدرقية، وحصوات المسالك البولية، والتصلب المتعدد، والأورام السرطانية، والأورام الحميدة، والفتق.