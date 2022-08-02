رغم التهديدات التي وجهتها الصين قبل أيام إلى أمريكا، هبطت طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في مطار تايبيه عاصمة تايوان.

وأظهرت لقطات فيديو هبوط الطائرة الأمريكية في الرحلة التي لم يتم تأكيدها أو نفيها رغم تحذير بكين من خطورة إقدام واشنطن على هذه الخطوة.

وفي أول رد فعل رسمي قالت الخارجية الصينية تعقيبا على زيارة بيلوسي إن النهاية لن تكون جيدة للأمريكيين.

الصين تحذر أمريكا من التصعيد

وكانت الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينغ قالت خلال إحاطة إعلامية دورية في وقت سابق إن “الجانب الأمريكي سيتحمّل المسؤولية وسيدفع الثمن في حال المساس بمصالح الصين الأمنية السيادية”.

وجاء في الإحاطة الإعلامية أن “موقف الصين من زيارة بيلوسي واضح وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحنا”.

وأضافت تشون يينغ: “علينا الاستمرار بالحوار لإبقاء شرق القارة الأسيوية منطقة آمنة”.

وأدان البيت الأبيض أمس خطاب الصين بشأن زيارة بيلوسي المحتملة، وتعهد بأن الولايات المتحدة “لن تنخدع بالطعم أو تنجر إلى مبارزة بالسيوف، وليس لديها مصلحة في تصعيد التوترات مع بكين”.

روسيا تدعم الصين في ملف تايوان

من جانبها أعلنت موسكو دعم مبدأ الصين الواحدة وعبرت عن رفضها فكرة استقلال تايوان. وأكد الكرملين أن زيارة بيلوسي إلى تايبيه استفزازية ومن شأنها تأجيج التوتر.

وبدأت بيلوسي هذا الأسبوع جولة آسيوية ترفع منسوب التوتر بين واشنطن وبكين على خلفية زيارة بيلوسي إلى تايوان.