قالت الولايات المتحدة إنها تتوقع أن تكثف الصين من تحركاتها العسكرية وتشديدها الاقتصادي على تايوان، وذلك بعد تدريبات بكين غير المسبوقة حول الجزيرة التي تزعم أنها ملكيتها، وعلى إثر هذا أرسلت واشنطن قاذفات الشبح النووية فوق المحيط الهادئ بحجة القيام بتدريبات.

وقال كبير مبعوثي الولايات المتحدة في شرق آسيا، دانييل كريتنبرينك، بعد يوم من التدريبات العسكرية التي أجرتها تايوان لإظهار قدرتها على مقاومة الضغط الصيني، قامت بكين بجولات جديدة من التدريبات التهديدية.

وأضاف: هذه الجولات جزء من حملة ضغط مكثفة لترهيب وإكراه تايوان وتقويض قدرتها على الصمود، ونعتقد أن حملة الضغط على حكومة الجزيرة ستستمر في الأسابيع والأشهر القادمة.

أمريكا تستفز الصين بعدة تحركات

وكانت أمريكا قد خاطرت بإثارة غضب الصين من خلال الموافقة على بدء محادثات تجارية مع تايوان، حيث قال الجانبان إنهما يريدان الاتفاق على نتائج مجدية اقتصاديًا، وجاء ذلك بعد زيارة نائبة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إلى تايبيه، وتبع ذلك زيارة وفد دبلوماسي مكون من 12 شخصًا.

وكشفت أمريكا وتايوان النقاب عن مبادرة التجارة الجديدة بين البلدين، وستؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد التوترات مع الصين التي وصلت بالفعل إلى ذروتها بعد زيارة بيلوسي في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت نائبة الممثل التجاري للولايات المتحدة، سارة بيانكي، إن المبادرة التجارية الجديدة مع تايوان ستساعد في بناء اقتصاد أكثر عدلاً.

تحرك عسكري أمريكي

وفي حين أن بكين نشرت طائرات وأطلقت صواريخ حية في مضيق تايوان وسط مخاوف متصاعدة من اندلاع حرب، قامت الولايات المتحدة أيضًا بإظهار وجودها العسكري في المنطقة حيث ارتفعت قاذفات الشبح النووية فوق المحيط الهادئ في التدريبات.

كما عرضت تايوان طائرتها المقاتلة الأكثر تقدمًا في عرض ليلي نادر في أعقاب تدريبات الصين يوم الأربعاء.