قال المركز الوطني للأعاصير في أمريكا، إنه يمكن أن تضرب 3 أعاصير محتملة الولايات المتحدة في سبتمبر، وإن صحت التوقعات فسيؤثر ذلك على ملايين من الأشخاص في جميع أنحاء البلد.

موسم أعاصير شديد بشكل غير معتاد في أمريكا

وبحسب شبكة ABC فقد تنبأ خبراء الأرصاد بموسم أعاصير شديد بشكل غير معتاد هذا العام، ويحذرون من أنه سيؤثر على الملايين من الأشخاص، مؤكدين على أن هناك 3 عواصف تتشكل حاليًا قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وأطلقوا عليهم الأسماء التالية: دانييل وإيرل وفيونا.

وتقع العاصفة الأولى في وسط الأطلسي المداري، وهناك احتمال بنسبة 80% أن تتحول تلك العاصفة لإعصار في غضون خمسة أيام، والثانية في شرق برمودا مع احتمال 10% أن تتحول إلى إعصار، أما الثالثة فهناك احتمال بنسبة 30% للتحول إلى إعصار.

وفي هذا الوقت من العام الماضي، عانت أمريكا من العاصفة الاستوائية فريد Fred، التي ضربت فلوريدا في 16 أغسطس وأنتجت 31 إعصارًا من جورجيا إلى ماساتشوستس، بالإضافة إلى إعصار هنري الذي ضرب نيو إنجلاند في 22 أغسطس، وأغرق مساحات شاسعة من الساحل.

وفي 29 أغسطس 2021، وصل إعصار إيدا إلى اليابسة بالقرب من لويزيانا، مع رياح متواصلة بلغت سرعتها 150 ميلًا في الساعة، وقد سجل بذلك رقم الولاية القياسي لأقوى الأعاصير على اليابسة منذ عام 1856.

هطول أمطار غزيرة في أمريكا

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه حاكم ولاية ميسيسيبي، تيت ريفز، حالة الطوارئ بعد أن تفاقم هطول الأمطار الغزيرة، وأدى ذلك إلى مشاكل في إحدى محطات معالجة المياه والذي أدى بدوره إلى تعطيل قدرة الناس على الاستحمام أو غسل المراحيض أو استخدام مياه الشرب النظيفة.

كما أدت الأمطار الغزيرة كذلك إلى زيادة منسوب نهر بيرل حتى غمرت المياه الشوارع، لكن مستويات المياه بدأت في الانحسار الآن.