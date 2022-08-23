حذرت الولايات المتحدة من أن روسيا قد تكثف ضرباتها العسكرية في الأيام المقبلة تزامنًا مع عيد استقلال أوكرانيا، وعلى ذلك حثت السفارة الأمريكية في كييف مواطنيها على الفرار إذا استطاعوا قبل الهجوم المخيف من قبل قوات موسكو.

ضربات روسيا على البنية التحتية

وأصدرت السفارة تحذيرًا أمنيًا، قائلة إن لديها معلومات تفيد بأن روسيا تكثف جهودها لشن ضربات ضد البنية التحتية المدنية في أوكرانيا والمنشآت الحكومية في الأيام المقبلة.

وأضاف التحذير: تحث السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا الآن باستخدام خيارات النقل البري المتاحة إذا كان القيام بذلك آمنًا، وإذا سمعت انفجارًا قويًا أو إذا تم تنشيط صفارات الإنذار، فابحث عن ملجأ على الفور.

وأصدرت أمريكا هذا التحذير تزامنًا مع احتفال يوم الأربعاء بمرور 31 عامًا على الاستقلال عن الحكم السوفيتي، لكن تم منع الاحتفالات العامة في العاصمة متذرعة بتهديدات روسيا المتزايدة بالهجوم.

وتعد العاصمة بعيدة عن خطوط المواجهة ونادرا ما تعرضت للقصف بالصواريخ الروسية منذ أن صدت أوكرانيا هجوما بريًا للسيطرة على العاصمة في مارس.

ويُذكر أن عملية روسيا الخاصة في أوكرانيا تدخل في الشهر السادس، وقد حققت موسكو نجاحات فيها وسيطرت على 20% من البلد الأوروبية، ويتوقع المحللون أن تستمر موسكو في توسعها.

وتكافح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للحفاظ على حث الحلفاء الغربيين مواصلة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحيث يُخشى أن الغرب سيفقد الاهتمام قريبًا بأوكرانيا مع استمرار الحرب.