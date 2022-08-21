توقع الباحث الفلكي د. خالد صالح الزعاق أن يكون أمس السبت أول نجوم سهيل المسمى بالطرف؛ لوقوعه في طرف القيظ.

اليوم السبت :

أول نجوم سهيل المسمى بالطرف لوقوعه في طرف القيظ

ومدته 13 يوماً وخلال هذه الفترة تستعد الأجواء للإنتقال من مرحلة الحر اللاهب إلى الحر المعتدل بما يسمى عند العامة بوعكات سهيل

وبعد 52 يوماً سنعيش ألطف وأجمل وأروع أيام السنة بما يسمى بالوسم

pic.twitter.com/BiEIIvIS5i — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) August 20, 2022

نعيش ألطف الأجواء بعد 52 يومًا:

وقال في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”: “إن مدته 13 يومًا، وخلال هذه الفترة تستعد الأجواء للانتفال من مرحلة الحر اللاهب إلى الحر المعتدل بما يسمى عند العامة بوعكات سهيل”.

وتابع د. خالد الزعاق: “وبعد 52 يومًا سنعيش ألطف وأجمل وأروع أيام السنة بما يسمى بالوسم”.