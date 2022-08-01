أصدرت الإدارة العامة لتوقعات الطقس والمناخ، في المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، بيانًا توضيحيًا، بشأن الحالة الجوية الماطرة التي تأثرت بها العاصمة الرياض بالمناطق الوسطى والشرقية بالمملكة.

حالة غير اعتيادية

وقال مدير الإدارة العامة لتوقعات الطقس والمناخ، حمزة بن عبدالعزيز كومي، إن الحالة الجوية الماطرة التي تأثرت بها المناطق الوسطى والشرقية بالمملكة، تعد من الحالات المطرية “غير الاعتيادية” في هذه الفترة من فصل الصيف.

وأضاف كومي أن السجلات المناخية لمحطات الرصد المأهولة للمركز الوطني للأرصاد، تشير إلى تسجيل مدن المناطق الوسطى والشرقية كميات أمطار متفاوتة منذ عام 1993م لشهري يوليو وأغسطس بلغت أعلاها في مدينة الأحساء بـ 19ملم في عام 1993م، فيما بلغت كمية الأمطار في العاصمة الرياض يوم الأحد 31 يوليو 2022م 26,6 ملم.

وأشار إلى أنه لا يستبعد تكرار الحالة الجوية الممطرة خلال الفترة المقبلة، في ظل التغيرات المناخية والظواهر الجوية الحادة والمتطرفة التي باتت تؤثر على العالم والمنطقة.

الطقس المتوقع اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير وجازان، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.