أصدر المركز الوطني للأرصاد الوطنية تنبيهًا بشأن نعرض منطقة المدينة المنورة لأمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: العيص، وبدر، وينبع، وينبع النخل، وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثانية من صباح غدٍ الجمعة.



رياح وسحب رعدية على القصيم

كما نبَّه المركز إلى تعرض منطقة القصيم إلى رياح نشطة وسحب رعدية، تؤثر على مستويات الرؤية الأفقية.

ولفت إلى تأثر كل من: الرس، والفوارة، والنبهانية، ورياض الخبراء، وضرية، وعقلة الصقور.

وتستمر حالة التنبيه المذكورة حتى العاشرة من مساء اليوم الخميس.

أمطار على جازان

يذكر المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول.

تفاصيل الحالة:

وأوضح مركز الأرصاد أن الحالة تكون على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وضمد، وصبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، وتكون أمطار رعدية على مدينة جازان ومحافظة جزر فرسان.

ولفت المركز إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السادسة مساءً.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مواتية لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والأجزاء الجنوبية من منطقتي تبوك والمنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)