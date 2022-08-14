أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة لأمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالظواهر المذكورة كل من، الكامل، ورهاط، ومدركة، وتستمر حالة الأمطار حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد.

كما تتعرض منطقة عسير إلى أمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالظواهر المذكورة كل من، النماص، وبلقرن، وتنومة، وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد.

توقعات الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ( الربع الخالي ) والرياض ( وادي الدواسر)، في حين يستمر تواجد العوالق الترابية على أجزاء من شرق ووسط وجنوب وجنوب غرب المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 25-45كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي وتصل سرعتها إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.