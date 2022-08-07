توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من غدٍ الاثنين إلى الجمعة المقبل.

استمرار الأمطار الرعدية

وأوضح المركز أنه من المتوقع أن تستمر فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة قد يصاحبها التأثيرات التالية (جريان السيول، تساقط البرد، تيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية).

ويتوقع المركز أن يستمر هطول الأمطار المتوسطة إلى غزيرة من يوم الاثنين إلى الجمعة على مناطق:

1- جازان (فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، العيدابي، الحرث، الدائر، بيش، صبيا، أبوعريش، صامطة، الطوال، جازان، فرسان).

2- نجران (نجران، حبونا، بدر الجنوب، شرورة).

3- عسير (أبها، خميس مشيط، النماص، رجال ألمع، بيشة، تثليث، الحرجة، سراة عبيدة، أحد رفيدة، ظهران الجنوب، محايل، بلقرن، المجاردة، بارق).

4- الباحة (الباحة، بلجرشي، العقيق، القرى، قلوة، المخواة).

5- مكة المكرمة (الطائف، العاصمة المقدسة، ميسان، أضم، العرضيات، الكامل، الخرمة، تربة، رنية، المويه، الليث، القنفذة).

سحب رعدية ممطرة

في حين لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على (خليص، جدة، بحرة، رابغ). كما يتوقع أن تستمر فرص هطول الأمطار المتوسطة قد تصل إلى غزيرة من يوم الاثنين إلى الخميس على مناطق:

1- المدينة المنورة (المدينة المنورة، وادي الفرع، المهد، الحناكية، العال، العيص) ويمتد تأثيرها إلى (بدر، ينبع).

2- حائل (حائل، الغزالة، والأجزاء الغربية من المنطقة).

3- تبوك (تبوك، تيماء، حقل، أملج).

تيارات هابطة نشطة

ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار خلال نفس الفترة على الأجزاء الغربية لمنطقتي: (القصيم) الأجزاء الغربية من المنطقة، الرياض(الدوادمي، عفيف شقراء، الزلفي، الغاط، القويعية).

وتمتد لتشمل أجزاء من منطقتي: الحدود الشمالية (عرعر، طريف)، الجوف (سكاكا، دومة الجندل، طبرجل، القريات). ولا تزال التوقعات الأولية تشير إلى استمرار فرص هطول الأمطار على بعض المناطق حتى نهاية الأسبوع المقبل.