أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة المدينة المنورة لـ أمطار رعدية، وأتربة مثارة، ونشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن مدينة خيبر تتأثر بالتنبيه المذكور، والذي يستمر حتى الثامنة مساءً.

كما تتأثر مدينة العلا بالأتربة المثارة، والأمطار الرعدية، ونشاط الرياح، وتدني مستوى الرؤية الأفقية.

ولفت إلى استمرار حالة التنبيه حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء.

وفي السياق نفسه؛ نبه المركز إلى تأثر مدينتي العيص، وينبع النخل، لأتربة مثارة، وأمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية.

ولفت إلى استمرار التنبيه بالحالة المذكورة حتى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.

توقعات بأجواء حارة نهاراً على المملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تسود اليوم الأربعاء، أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا على المملكة.

أجواء حارة

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “متوقع اليوم الأربعاء أجواء حارة نهارا ومعتدلة فجرا على المملكة”، لافتا إلى أن الحرارة ستكون أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة”.

أمطار متوسطة

وأضاف أنه من المتوقع أن تهب رياح مغبرة على أجزاء من وسط وجنوب وغرب المملكة، فضلا عن هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من القطاعات الغربية والشمالية والجنوبية من المملكة وعُمان واليمن.