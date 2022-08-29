أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة المدينة المنورة إلى أتربة مثارة، وأمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه المذكور هي كل من: المهد، ووادي الفرع، واليتمة.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين.

كما تتأثر مدينتا الحناكية، والمدينة المنورة بالأمطار الرعدية والأتربة، ونشاط الرياح المؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتستمر حالة التنبيه المذكورة حتى الثامنة مساءً.

وفي السياق نفسه نبه المركز إلى تأثر مدينتي ينبع النخل، وبدر بالرياح السطحية والأتربة حتى الثامنة من مساء اليوم الاثنين.

توقعات المركز الوطني للأرصاد

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة نجران، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.