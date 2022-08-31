أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة لأتربة مثارة وأمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

ويتأثر بالتنبيه المذكور كل من: الجموم، والعاصمة المقدسة، وبحرة، وخليص، وهدى الشام.

كما تستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء.

توقعات الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن طقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق جازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

حركة الريح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 40كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية, وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى المتر والربع على الجزأين الأوسط والجنوبي تصل إلى مترين مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.