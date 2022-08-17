أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة إلى أتربة مثارة، وأمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه المذكور هي كل من: الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء.

كما نبه المركز إلى تعرض منطقة جازان لأمطار غزيرة إلى متوسطة، ونشاط في الرياح السطحية، وسيول، وتساقط لحبات البرد، وشبه انعدام الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالظواهر المذكورة كل من: الحرث، والدائر، واريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء.

توقعات الطقس

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، نجران، الباحة وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

سحب رعدية وغبار

وبحسب تقرير الأرصاد، تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على أجزاء من منطقة الجوف وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).

ولا يزال النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق المملكة.

حركة الرياح

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول مساءً إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.