تواصل الحالة الصيفية المطرية تأثيرها على عدد من مناطق المملكة، حيث شهدت مدينة أبها، اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة مع نشاط للرياح.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة رصدتها “المواطن“، هطول أمطار غزيرة، اليوم الجمعة، على منطقة السودة بمدينة أبها.

امطار السودة الان يارب ياكريم pic.twitter.com/kHME7qeFI0 — فهد المحياوي (@fahad_fofofmm) August 5, 2022

طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، حائل، تبوك، الجوف والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية، يمتد تأثيرها على أجزاء من وسط المملكة.