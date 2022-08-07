توقع مركز طقس العرب أن تسود أجواء حارة في معظم مناطق المملكة خلال الأسبوع، فيما تسود أجواء شديدة الحرارة على المناطق الشمالية الشرقية، فضلًا عن حالة من عدم الاستقرار الجوي بالمناطق الغربية.

وأضاف المركز في نشرته الجوية الأسبوعية، أنه من المتوقع أن تهطل زخات رعدية غزيرة من المطر ساعات الظهيرة والعصر نواحي الأجزاء الغربية والشمالية الغربية من المملكة، والتي تشمل أجزاء من المدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية والطائف ومنطقة مكة المكرمة والمدينة وتبوك.

طقس شديد الحرارة

كما من المتوقع أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة في مختلف مناطق المملكة، بينما يبقى معتدلًا في المرتفعات الجنوبية الغربية، إلى جانب استمرار الأحوال الجوية غير المستقرة على غرب وشمال غرب المملكة واشتدادها على جنوب غرب خلال الأيام القادمة.

تكون سحب وهبوط رياح

وبشأن تكون السحب، توقع أن تتشكل سحب رعدية ماطرة تشمل أجزاء من المرتفعات الجنوبية امتدادًا إلى الطائف ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والقريات.

ومن المتوقع أن تهبط الرياح وتترافق مع السحب الركامية الرعدية التي تعمل على تشكل الغبار بشكل محلي في أجزاء من غرب وجنوب غرب وشمال غرب المملكة.