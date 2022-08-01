أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا من حالة اسمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة نجران.

أمطار وسيول:

وتشمل تأثيرات الحالة المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وشبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران ومحافظات، بدر الجنوب، ثار، حبونا، يدمة، خباش.

ولفت مركز الأرصاد إلى أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثانية من صباح غدٍ.

الطقس المتوقع اليوم:

وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير وجازان.

في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.