أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الحدود الشمالية إلى أتربة مثارة، وأمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: العويقلية، وحزم الجلاميد، وعرعر.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الواحدة من صباح غدٍ السبت.

كما تتأثر مدينة رفحاء بالأتربة المثارة والرياح السطحية، وتدني مستوى الرؤية الأفقية.

ويستمر التأثير المذكور حتى الساعة الواحدة من صباح غدٍ السبت.

أتربة على المدينة المنورة:

كما أشار المركز إلى تعرض منطقة المدينة المنورة إلى أتربة مثارة، وأمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالظواهر المذكورة كل من: الصويدرة، والفريش، والمدينة المنورة، والمندسة.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل اليوم.

وف السياق ذاته نبه المركز الوطني للأرصاد إلى تأثر كل من: المهد ووادي الفرع في المدينة المنورة إلى أتربة مثارة، وأمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية ما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وتستمر حالة التنبيه حتى الثانية عشرة من منتصف الليل.

حالة الطقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة؛ مما يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، وكذلك الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) ومنطقة الرياض (وادي الدواسر)، في حين يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقي الشرقية والرياض.