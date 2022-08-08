أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة المدينة المنورة لأتربة مثارة، وأمطار رعدية حتى التاسعة من مساء اليوم الاثنين.

وأشار إلى أن المدينة المتأثرة بالتنبيه المذكور هي خيبر، مع تحذيرات من تدني مستويات الرؤية الأفقية فيها.

كما نبه المركز إلى تعرض كل من: المسيجيد، وينبع النخل، وبدر إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع أتربة مثارة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تصحب الظواهر المذكورة تساقط البرد، ونشاط في الرياح السطحية، وسيول، وشبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين.



أمطار رعدية

وفي السياق نفسه؛ تتعرض كل من الرايس، وينبع إلى أتربة مثارة، وأمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية، ما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وتستمر حالة التنبيه المذكورة حتى الساعة التاسعة مساءً.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان, كما يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

ولا زالت الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم, في حين يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.