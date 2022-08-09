أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة لـ أمطار غزيرة إلى متوسطة، وأتربة مثارة، وتساقط للبرد، وسيول، ورياح سطحية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى تأثر كل من: الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية بالظواهر المذكورة.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

أمطار على المدينة المنورة

كما نبه المركز إلى تعرُّض منطقة المدينة المنورة لأمطار غزيرة إلى متوسطة، وأتربة مثارة، وتساقط للبرد، وسيول، ورياح سطحية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ويتأثر بالتنبيه المذكور كل من: اليتمة، والمهد، ووادي الفرع.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

سقوط أمطار على 6 مناطق

يذكر أن الدكتور عبد الله المسند، خبير الطقس وأستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، أوضح أن الحالة المطرية الصيفية لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى أن اليوم تتميز الحالة بأنها تتركز على المناطق المطلة على البحر الأحمر.

وأضاف المسند في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن الأمطار المتفرقة متوقعة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وتبوك، وربما تمتد لأجزاء من الجوف، وقد تتشكل بعض السحب الممطرة غربي الرياض.