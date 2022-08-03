نبَّه الدفاع المدني من هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول.

طقس مكة والمدينة

وقال الدفاع المدني إن التنبية بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد حول فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 8 مساءً. وأشار إلى أن التأثيرات المصاحبة تشمل نشاط الرياح السطحية التي تحد الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وفي وقت سابق أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت أمطارًا رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات وادي الفرع و العلا والعيص وخيبر.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظات الحناكية والمهد وينبع والرايس وينبع النخل، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال متاحة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير ، جازان، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من منطقتي القصيم وحائل، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض ، الشرقية، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية.