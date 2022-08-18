نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات خباش، وحبونا، وبدر الجنوب، وثار، ويدمه.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

سحب رعدية على المدينة

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، تكون رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية واليتمة والعيص والعلا وخيبر، تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد من تكون سحب رعدية على محافظة وادي الفرع, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، تبدأ الساعة الـ 12 ظهرا وتستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساء .

رياح مغبرة

وقد توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز بن محمد الحصيني، أن يشهد اليوم الخميس وغداً الجمعة، أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على المملكة،

وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر، إن الحرارة ستصل إلى أقل من معدلاتها السنوية، مشيرًا إلى وجود رياح مغبرة على أجزاء من وسط وشمال وغرب المملكة.

وتابع: “متوقع يومي الخميس والجمعة أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من القطاعات الغربية والشمالية والجنوبية من السعودية وعُمان واليمن”.