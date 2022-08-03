أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة عسير لأمطار متوسطة إلى غزيرة، ونشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: العرين، وبيشة، وتثليث، وطريب.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء.

سيول في مكة

كما نبَّه المركز إلى تعرض منطقة مكة المكرمة إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة، وسيول ، وتساقط للبرد، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

ولفت إلى تأثر كل من المدن الآتية بالظواهر المذكورة: الخرمة، والموية، وتربة، ورنية.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء.



أمطار رعدية على المدينة

وكان المركز قد أصدر تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات وادي الفرع و العلا والعيص وخيبر.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظات الحناكية والمهد وينبع والرايس وينبع النخل، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.



توقعات الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال متاحة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير ، جازان، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من منطقتي القصيم وحائل، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض ، الشرقية، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.