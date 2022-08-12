أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار حالة الأمطار الرعدية، ونشاط الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالظواهر المذكورة كل من: أضم، وبني يزيد، وميسان.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثانية من صباح غدٍ السبت.

كما تتأثر كل من: الشعبة، والليث برياح نشطة، وسحب رعدية، ونشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي لتدني مستويات الرؤية الأفقية.

وتستمر حالة التنبيه بالظواهر المذكورة حتى الساعة الثانية من متصف الليل.

كما نبه إلى تأثر كل من: الخرمة، والموية، وتربة، ورنية برياح نشطة، وسحب رعدية، وتدنٍّ في مستويات الرؤية.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الواحدة من صباح غدٍ السبت.

حالة الطقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول ومصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران، كما يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك وحائل، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم، يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران وطريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان، ولا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.