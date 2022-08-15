تحت عنوان “لا مكان لهم بيننا”، نشرت رئاسة أمن الدولة مقطع فيديو يسلط الضوء على الفكر الإرهابي المتطرف الذي يسعى للنيل من المملكة، ولكنها أبية عليه لا يقدر عليها.

لا مكان لهم بيننا… pic.twitter.com/7d0Ij3MdZl — رئاسة أمن الدولة (@pss_ar) August 15, 2022

انعزال وتشدد وضلال:

وقالت الرئاسة عبر الفيديو الذي نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن الإرهابيين قرروا أن ينعزلوا ويتشددوا واستحدثوا طريقًا يرونه إلى الهدف، فضلوا وأضلوا وأشعلوا نار التطرف والإرهاب في كل مكان ذهبوا إليه.

وتابعت أمن الدولة: حاكموا الناس على جرم الاختلاف معهم فصنفوا وظنوا أنهم يحسنون صنعًا وصنعوا الفتن في المجتمع، والنتيجة أنهم أخرجوا أحزابًا تنظيمية إرهابية كل منهم يرى أنه للحق أقرب وظن أنه إلى الله أقرب.

وشددت على أنه بالرغم من كل ذلك ظل الوطن عصيًّا عليهم؛ فلا مكان للإرهاب والتطرف بيننا.