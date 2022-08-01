حذرت رئاسة أمن الدولة من أساليب الاحتيال المالي التي قد يسقط فيها المواطنون والمقيمون.

مِن أساليب ممارسي الاحتيال المالي. pic.twitter.com/6DwbfLLSWM — رئاسة أمن الدولة (@pss_ar) August 1, 2022

وقالت الرئاسة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يجب التأكد من عنوان الموقع الإلكتروني؛ حتى لا يكون الشخص ضحية للاحتيال المالي.

وفي وقت سابق، استعرضت رئاسة أمن الدولة بعض أساليب الاحتيال المالي.

أساليب الاحتيال المالي:

وقالت الرئاسة: إن أساليب ممارسي الاحتيال المالي منها انتحال صفة مسؤولين رسميين أو جهات حكومية وطلب معلومات الحساب لإيداع مبالغ مالية مستحقة، وكذلك انتحال صفة مؤسسات وشركات استثمارية معروفة لعرض فرص استثمارية بنسب أرباح عالية.

تزييف مواقع ورسائل:

ومن أساليب الاحتيال كذلك، تزييف مواقع إلكترونية للحصول على المعلومات بطريقة غير قانونية، وكذلك إرسال رسائل مزيفة تنتحل صفة شركات تجارية معروفة.