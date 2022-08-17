استردت شرطة منطقة الرياض 18 مركبة مسروقة وقبضت على سارقيها، وهما مواطنان.

وجرى توقيف السارقين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة.