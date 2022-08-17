استردت شرطة منطقة الرياض 18 مركبة مسروقة وقبضت على سارقيها، وهما مواطنان.
وجرى توقيف السارقين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة.
استردت شرطة منطقة الرياض 18 مركبة مسروقة وقبضت على سارقيها، وهما مواطنان.
وجرى توقيف السارقين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة.
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