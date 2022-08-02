دعت قوات أمن الطرق قائدي المركبات في منطقة الرياض إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب تدني الرؤية جراء الأمطار المتوقعة المصحوبة برياح نشطة.

أمطار الرياض اليوم

وقالت أمن الطرق: تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍّ من ( الأفلاج – الحريق- الخرج- الدلم-وادي الدواسر) نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد بمشيئة الله أمطارًا رعدية يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية، لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان، وأجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة قد تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20 -40كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة تصل إلى 40كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.