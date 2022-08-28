دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، مشاريع المرحلة الثانية في ضاحية الواجهة بمدينة الدمام، ومجتمع قمرة بمحافظة القطيف، ورعى سموه توقيع الاتفاقيات بين الوطنية للإسكان وشركائها من المطورين العقاريين، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي، وذلك بفندق شيراتون الدمام.

وأكد سموه أن القيادة الحكيمة -أيدها الله- وضعت ضمن أولوياتها وخططها توفير المسكن الملائم للمواطن، مشيراً إلى أن قطاع الإسكان في المنطقة الشرقية يحظى بدعم سخي كسائر مناطق المملكة، مشيداً سموه بدور الوطنية للإسكان في توفير مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات، وإيجاد الحلول والخيارات السكنية المتنوعة التي تتناسب مع متطلبات الأسر السعودية.

ونوه سموه بحرص القيادة الرشيدة على تسهيل جميع الخدمات للمواطنين، ورفع معدلات جودة حياتهم، وخاصة فيما يتعلق بأهم متطلب من متطلبات الحياة وهو مساعدتهم على توفير السكن الملائم، مشيراً إلى أن التدشين يأتي امتداداً للعديد من المشروعات التنموية التي تشهدها المنطقة، وتصبّ في خدمة أبنائها.

وخلال الحفل تم إطلاق مشاريع المرحلة الثانية لضاحية الواجهة التي تعد أحد أكبر الضواحي السكنية في المملكة بمساحة تتجاوز 9 ملايين متر مربع، وذلك عبر توفير 5400 وحدة سكنية لأكثر من 27 ألف نسمة، كما تم تدشين مجتمع قمرة في محافظة القطيف على مساحة تتجاوز 1.4 مليون متر مربع موفراً أكثر من 2300 وحدة سكنية متنوعة المساحات والتصاميم، وذلك امتداداً للجهود المستمرة لزيادة المعروض العقاري في المنطقة من الوحدات السكنية ذات الجودة العالية والسعر المناسب والتي تلبي متطلبات ورغبات الأسرة.

من جانبه ثمّن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل دعم سمو أمير المنطقة الشرقية لمشاريع المنطقة وتذليل العقبات في سبيل تسريع توفيرها للمواطنين تحقيقاً لمستهدفات الوزارة المنبثقة من برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، مبيّناً أن هذا المشروع يأتي امتداداً لما سبق طرحه للمواطنين عبر تطبيق وموقع سكني، وسيتبعها المزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان محمد البطي، حرص الشركة على تنفيذ وإطلاق وتنفيذ العديد من المشاريع السكنية على مستوى المنطقة الشرقية وجميع مناطق المملكة ضمن مجتمعات سكنية حيوية تحقق أعلى معايير جودة الحياة وتسهم في أنسنة المدن ضمن بيئة متكاملة الخدمات والمرافق، مؤكداً أن توقيع الاتفاقيات وإطلاق المجتمعات السكنية يهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمنطقة وتوفير الحلول السكنية للمواطنين وتعزيز جودة الحياة.

وجرى خلال حفل التدشين توقيع عدد من الاتفاقيات بإجمالي استثمارات يقدر بـ 4.5 مليارات ريال بين الشركة الوطنية للإسكان وشركة رتال للتطوير العقاري، وشركة دار وأعمار للاستثمار والتطوير العقاري، وشركة تلال العقارية، وشركة سمو العقارية، وشركة مايا للتطوير والاستثمار العقاري، وشركة تمكين للتطوير العقاري وذلك لتطوير المجتمعات السكنية في ضاحية الواجهة ومجتمع قَـمرة.

يذكر أن الوطنية للإسكان تستثمر في عدد من المشاريع السكنية بالمنطقة الشرقية تصل قيمتها الى 16 مليار ريال وتخطت 25 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات في إطار حرصها على زيادة المعروض العقاري ورفع نسبة التملك وتوفير جميع مقومات جودة الحياة في المجتمعات السكنية كما أتاحت بدء الحجز للوحدات السكنية في مجتمع قمرة عبر منصة وتطبيق سكني.