تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير الشرقية، تنظم الجمعية الدولية للأمن الصناعي في الشرق الأوسط المؤتمر الدولي العاشر للجمعية الدولية للأمن الصناعي خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر 2022، في قاعة الظهران إكسبو، تحت عنوان الأمن ممكن للنمو الاقتصادي.

تعزيز المرونة الأمنية

وتهدف الجمعية من خلال استضافة هذا المؤتمر إلى تعزيز المرونة الأمنية عن طريق استقطاب التقنيات والخبرات الإقليمية والعالمية، وحماية المرافق الحساسة، والرقمنة الأمنية، وتوطين الصناعات والقطاعات الخدمية الأمنية وتمكين المرأة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، بالتعاون والتنسيق مع شركائها المحليين والدوليين، وبرعاية من شركة آرامكو وعدد من الشركات الكبرى، وبمشاركة وزارة الداخلية السعودية والعديد من الدول الخليجية والعربية والعالمية.

استقطاب المتخصصين

وسيقام معرض مصاحب للمؤتمر الذي سيستمر لمدة أربعة أيام، كما سيتم استقطاب المتخصصين في هذا المجال، وتوفير برامج تدريبية أمنية متخصصة، فيما يضم المعرض أكبر الشركات السعودية والعالمية، للمساهمة في تعزيز تطبيق التعليمات وأنظمة الأمن والسلامة التي من شأنها المحافظة على سلامة الأفراد والمنشآت على حد سواء.