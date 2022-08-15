أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، استعداده للسفر حتى لو 1000 كم من أجل المساهمة في عتق رقبة أي شخص.

فيديو | بعد مساهمته في عتق رقبتي مواطنين.. أمير القصيم: أجيكم لو أنها 1000 كيلو#الإخبارية pic.twitter.com/CC7TNdre67 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 15, 2022

وقال الأمير فيصل بن مشعل بعد مساهمته في عتق رقبتي مواطنين : “مستعد أجيكم لو أنها 1000 كيلو.. ما دام فيها عتق رقبة” .. وتابع :” هذا الشيء يكتب في ميزان حسناتكم”.

أمير القصيم يبارك حصول المنطقة على الآيزو

من جهة أخرى بارك الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، حصول إمارة المنطقة على شهادة آيزو العالمية 1-19770: 2017 الخاصة بنظام إدارة أصول تقنية المعلومات.

جاء ذلك خلال لقاء أمير المنطقة بقاعة الاجتماعات بمكتبه بمقر الإمارة اليوم، وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، يرافقه مدير عام إدارة تقنية المعلومات بإمارة القصيم صالح الرسي، بمناسبة حصول إمارة المنطقة على شهادة آيزو 1-19770: 2017 الخاصة بنظام إدارة أصول تقنية المعلومات.

وأكد سموه بأن حصول إمارة المنطقة على هذا الاستحقاق، يؤكد منهجيتها تجاه التحول التقني وأتمتة كافة إجراءاتها إلكترونيًا، مبينًا سموه بأن ما حصلت عليه إمارة المنطقة من استحقاق لشهادة الآيزو، يظهر بجلاء حجم الجهود بهذه المنجزات التي نفخر بها جميعًا.

تبني معايير الجودة والتميز

وقال إن إمارة المنطقة تتبنى معايير الجودة والتميز في أداء مهامها بما يُعزز تحقيق دور الإمارة ويلبي احتياجات وخدمة المواطن على أكمل وجه، وتطبيق أفضل ما توصلت إليه التقنية الحديثة بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات العالمية.

وأبدى أمير القصيم تقديره لوكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان وفريق العمل بإدارة تقنية المعلومات على ما يبذلونه من جهود للوصول بالخدمات التقنية بإمارة المنطقة لأفضل المستويات والحصول على الاستحقاقات والاعتمادات في هذا المجال.