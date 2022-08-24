نوه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بالدعم الكبير الذي تجده مشاريع رؤية المملكة 2030 التابعة لصندوق الاستثمارات العامة (نيوم والبحر الأحمر وأمالا) من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتوجيه والإشراف والمتابعة المستمرة من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

حلم يتحقق:

وأكد أمير تبوك: أننا نشاهد الآن هذا الحلم يتحقق على أرض الواقع من خلال الوتيرة المتسارعة التي تشهدها تلك المشاريع في أعمالها والتي تجسدها النظرة المستقبلية والطموح الكبير والفكر القيادي لولي العهد وحرصه على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، موضحاً أن هذه المشاريع سوف تسهم في رفع مستوى جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير العيش الكريم والرفاهية للمواطن وكذلك تعزز من مكانة المملكة والتي أصبحت اليوم محط أنظار العالم بفضل هذه الرؤية الطموحة والتي يقودها الأمير محمد بن سلمان.

فرص وظيفية:

ونوه أمير تبوك بما ستوفره تلك المشروعات من برامج ابتعاث وفرص وظيفية واستثمارية وتدريبية لأبناء الوطن بشكل عام، وأبناء وبنات منطقة تبوك بشكل خاص وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال لقاء الأمير فهد بن سلطان اليوم بمكتبه بالإمارة الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر ومسؤولي شركة البحر الأحمر للتطوير وأمالا، حيث اطلع خلال اللقاء على آخر المستجدات في مشروعات نيوم والبحر الأحمر وأمالا كما شاهد عرضاً مرئياً عن سير العمل في تلك المشروعات ونسب الإنجاز.

وأكد الأمير على دعم جميع أعمال الشركات المنفذة لمشاريع صندوق الاستثمارات العامة من قبل إمارة المنطقة والجهات الحكومية وتسخير كافة الإمكانات لإنجاح أعمالهم.