رعى أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال تدشين عدد من المشروعات التنموية والصحية والرياضية بمحافظة بلقرن وتابع توقيتات التسليم والانتهاء من المشروعات القائمة ضمن مهمة بلقرن.
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امتدادًا لـ"مهمة بلقرن"مطلع العام الميلادي:
الأمير #تركي_بن_طلال يدشن ويتابع عددًا من المشروعات التنموية والصحية والرياضية بمحافظة #بلقرن pic.twitter.com/ERTMKfyWH9
— إمارة منطقة عسير (@emartasir) August 28, 2022
جولة أمير عسير
كما تابع سموه مشروع إنشاء الصالة الرياضية بنادي الزيتون، وافتتح جامع شقيق شمران، وملعب السقيفة بالعليان، كما وقف على الخطط التطويرية لقرية الصعاق الأثرية، وتفقد مزرعة العنب الريفية بمركز عفراء.
#فيديو ||
وتابع مشروع إنشاء الصالة الرياضية بنادي الزيتون، وافتتح جامع شقيق شمران، وملعب السقيفة بالعليان، كما وقف على الخطط التطويرية لقرية الصعاق الأثرية، وتفقد مزرعة العنب الريفية بمركز عفراء في #بلقرن. pic.twitter.com/UfHgE48wXp
— إمارة منطقة عسير (@emartasir) August 28, 2022
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