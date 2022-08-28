رعى أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال تدشين عدد من المشروعات التنموية والصحية والرياضية بمحافظة بلقرن وتابع توقيتات التسليم والانتهاء من المشروعات القائمة ضمن مهمة بلقرن.

جولة أمير عسير

كما تابع سموه مشروع إنشاء الصالة الرياضية بنادي الزيتون، وافتتح جامع شقيق شمران، وملعب السقيفة بالعليان، كما وقف على الخطط التطويرية لقرية الصعاق الأثرية، وتفقد مزرعة العنب الريفية بمركز عفراء.