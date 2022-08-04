قدّم الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، مساء أمس، التعازي والمواساة لأسرة آل راسي بمحافظة خميس مشيط في وفاة مفلح بن حسين آل راسي وعبدالله بن ناصر آل راسي، إثر انتقالهما إلى رحمة الله غرقًا خلال عبورهما أحد الأودية بمحافظة طريب.

وتوجه أمير منطقة عسير إلى الله بالدعاء أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهما فسيح جناته.

وكان العميد مفلح بن حسين آل راسي والعقيد عبدالله بن ناصر آل راسي قد وافتهما المنية إثر عبور أحد الأودية في محافظة طريب قبل أيام.

ونشر ملتقى قبائل شريف قحطان الرسمي مقطع فيديو لتقديم وكيل شيخ شمل قبائل قحطان ووادعة الشيخ عبدالله بن فهد بن دليم لواجب العزاء في وفاة العقيد عبدالله بن ناصر آل راسي والعميد مفلح بن حسين آل راسي، نسأل الله أن يتقبلهما من الشهداء وأن يسكنهما جنّات النعيم.

وكيل شيخ شمل قبائل قحطان ووادعة

الشيخ : عبدالله بن فهد ابن دليم

يؤدي واجب العزاء في وفاة :

العقيد : عبدالله بن ناصر آل راسي

و العميد : مفلح بن حسين آل راسي

[ حيث توفاهما الله في سيل وادي الخنقة

نسأل الله أن يتقبلهما من الشهداء وأن يسكنهما جنّات النعيم. pic.twitter.com/VbwrOb5QfC — ملتقى قبائل شريف قحطان الرسمي (@Shurif_Tribe) August 3, 2022

حضور مهيب في جنازة الفقيدين:

ونشر حسين بن جعدنة لقطات من جنازة العقيد عبدالله بن ناصر آل راسي والعميد: مفلح بن حسين آل راسي، حيث علق بقوله: “حضر الجنازة جمع غفير، دليل قبول ورضا؛ والنَّاس شهود الله في أرضه، اللهم اغفر لهم.. وتجاوز عنهم اللهم احشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا”.

حضور مهيب رحمه الله عليكم ..

الشيخ : عبدالله بن ناصر آل راسي

والعميد : مفلح بن حسين آل راسي

العدد الكبير الذي حضر الجنازة دليل قبول ورضا والنَّاس شهود الله في ارضه ، اللهم اغفر لهم

وتجاوز عنهم اللهم احشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن

أولئك رفيقا . pic.twitter.com/ovBWIFyb8j — حسين بن جعدنة | 🇸🇦 (@hphpp02) August 2, 2022

دعوات بالرحمة والمغفرة:

وتفاعل المغردون عبر وسم “آل راسي”، داعين لهما بالرحمة والمغفرة، حيث غرد حسن آل مجلي بقوله: “إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر لهم وارحمهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، المصاب جلل والله أعظم وأجل، لكنهم قدموا إلى أرحم الراحمين، نحسبهم عند الله من الشهداء.. تعازينا لأسرة آل راسي خاصة ولسنحان عامة”.

وقال فهد سالم الحسيني الشهري: “رحمهم ربي وغفر لهم وعفا عنهم وأسكنهم الله الفردوس الأعلى من الجنة وجميع موتى المسلمين”.

وقال وليد بن خالد الشاطري: “توفي حبيب القلب الاخ العزيز عبدالله بن ناصر آل راسي القحطاني وابن عمه غرقًا مغرب الاثنين الماضي في أحد الاودية في محافظة طريب أسال الله أن يغفر لهم ويكتبهم من الشهداء ويربط على قلوب ذويهم ويلهمهم الصبر والسلوان”.

وغرد بندر بن عبدالله أحمد آل مفرح بقوله: “رحمهما الله جميعًا وأعلى منزلتهما وتقبل الله من سمو الأمير ومن كل من واسى هذه الأسرة المكلومة، رحم الله الأموات وقد كانا في حياتهم من رجال الحرس الأشاوس إنا لله وإنا إليه راجعون..”.