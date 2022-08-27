قدم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، تعازيه لذوي الأديب عبدالمقصود خوجة.

تعازي ومواساة

وعبر الأمير بدر بن سلطان عن صادق تعازيه ومواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لأمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة على تعازيه ومواساته.

وكان الأديب عبدالمقصود خوجة توفى السبت الماضي، بأحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

وسادت حالة من الحزن على الكتاب والأدباء والمفكرين، بعد وفاة عبدالمقصود خوجة، الذي رحل عن عمر 86 عامًا في أحد مستشفيات أمريكا، متحدثين عن سيرته العطرة ومسيرته الأدبية الحافلة، داعين له بالرحمة والمغفرة.