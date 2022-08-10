زار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، اليوم (الأربعاء)، معرضَ نيوم لتصاميم مدينة المستقبل “ذا لاين”، الذي يقامُ في “جدة سوبردوم” من 1 إلى 14 أغسطس.

وتجوَّل الأمير خالد الفيصل في المعرض والذي يتضمَّن تصاميم تفصيلية، وعروضًا معمارية وهندسية لمدينة المستقبل المبتكرة “ذا لاين”، كما يقدم نهجًا جديدًا لتصميم المدن، كما اطّلع على تصميم المدينة والتي تستهدف تحقيق مثالية العيش، وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية.

أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل

بعد زيارته لمعرض مشروع ( #ذا_لاين )

في #نيوم المقام في قبة جدة :

سوف أكون أول من يحجز سكن في هذه المدينة. pic.twitter.com/wv3jLMc0r0 — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) August 10, 2022

كما يركز التصميم على مفهوم “انعدام الجاذبية”، حيث يتم توزيع وبناء مكونات المدينة على شكل طبقات عمودية مما يتيح للسكان إمكانية التحرك في الاتجاهات الثلاثة (إلى الأعلى، وإلى الأسفل، وكذلك بشكل أفقي في كل جانب)، وتُسهل هذه الفكرة عملية التنقل بين مواقع الاحتياجات اليومية من أماكن عمل ومدارس وحدائق ومنازل.

وقال أمير منطقة مكة خالد الفيصل بعد زيارته لمعرض مشروع (ذا لاين) في نيوم المقام في قبة جدة: “سوف أكون أول من يحجز سكنًا في هذه المدينة”.

واستمع أمير منطقة مكة لشرح عن أهم مواصفات مدينة “ذا لاين”، والتي ستبنى على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومترًا مربعًا، وعرضها يبلغ 200 مترٍ فقط على امتداد 170 كيلو مترًا، وارتفاعٍ يبلغ 500 مترٍ فوق سطح البحر وستتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وهو أمر غير مسبوق تمامًا في مدنٍ بهذا الحجم. وهذا بدوره يقلل من تمدد البنية التحتية، ويعزز من كفاءة واستدامة المدينة على نحوٍ مميز، كما أن مناخها المثالي على مدار العام سيؤمن للسكان الاستمتاع بالطبيعة عند التنقل سيرًا على الأقدام. وتتيح “ذا لاين” لجميع السكان إمكانية الوصول إلى جميع المرافق والخدمات في غضون 5 دقائق، إضافة إلى وجود قطار فائق السرعة يصل بين طرفي المدينة خلال 20 دقيقة.

تصاميم مدينة المستقبل ذا لاين:

وكان ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قد أعلن عن تصاميم مدينة “ذا لاين” مؤخرًا، والذي يأتي انعكاسًا لما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلًا في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتسهم في المحافظة على 95% من أراضي نيوم للطبيعة، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، لجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة بدلًا من أولوية النقل والبنية التحتية كما في المدن التقليدية.