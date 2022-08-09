أصرت أم الشهيد الفلسطيني إبراهيم النابلسي على حمل جثمان ابنها حتى مثواه الأخير، وسط هتافات بالصوت بالدم نفديك يا فلسطين.

Today we lost our brave hero, martyr Ibrahim Al Nabulsi who draw the path of liberation with his pure blood. but his pure blood will remain fuel for the people of Palestine and the Muslim Ummah.✊🇵🇸✌️#إبراهيم_النابلسي pic.twitter.com/G73u0iA4Xv — saima kayani (Al Qassam Brigade Lover) (@saimakayani7) August 9, 2022

تشييع إبراهيم النابلسي

وتم تشيع جثمان النابلسي اليوم الثلاثاء في نابلس وأظهر والدا الشهيد رباطة جأش وتماسكًا، وأكدا على أنهما قدّما ابنهما هدية للوطن والقضية الفلسطينية. وحثت أم النابلسي الشباب على أن يكملوا المسيرة بقولها : “ابني إبراهيم طخوه لكن كلكم إبراهيم ”

وتداول مغردون مقاطع فيديو من تشييع النابلسي وصورًا ومقاطع أخرى تظهر فيها أمه وهي تحمل جثمان ابنها وأيضًا صورة أخرى وهي تحمل السلاح الخاص بابنها الشهيد. ورفعت أم النابلسي أكفّ الضراعة إلى الله عز وجل أن يتقبل ابنها في الشهداء والصالحين.

تصعيد إسرائيلي

وتم استهداف النابلسي و2 من مرافقيه في عملية إسرائيلية على نابلس وسط تصعيد الهجمات على الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأيام الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 46 فلسطينيًا، ولا يزال وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه يوم الأحد قائمًا.

وتطارد القوات الإسرائيلية منذ أشهر النابلسي، وتتهمه بالمسؤولية عن عمليات إطلاق نار، إحداها في منطقة قبر يوسف منذ أسابيع أسفرت عن إصابة ضابط إسرائيلي ومستوطنين.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت الأسبوع الماضي بسام السعدي، مما أدى إلى اندلاع قتال استمر ثلاثة أيام ونجحت جهود التهدئة أخيرًا في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.