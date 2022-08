أصرت أم الشهيد الفلسطيني إبراهيم النابلسي على حمل جثمان ابنها حتى مثواه الأخير، وسط هتافات بالصوت بالدم نفديك يا فلسطين.

Today we lost our brave hero, martyr Ibrahim Al Nabulsi who draw the path of liberation with his pure blood. but his pure blood will remain fuel for the people of Palestine and the Muslim Ummah.✊🇵🇸✌️#إبراهيم_النابلسي pic.twitter.com/G73u0iA4Xv

