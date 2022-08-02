أفادت قناة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن هناك أنباء متواترة غير محسومة عن مقتل قائد تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بغارة أمريكية في العاصمة الأفغانية كابل.
“المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل تباعًا.
أفادت قناة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن هناك أنباء متواترة غير محسومة عن مقتل قائد تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بغارة أمريكية في العاصمة الأفغانية كابل.
“المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل تباعًا.
المشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفة (المواطن) الإلكترونية بل تمثل وجهة نظر كاتبها
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة المواطن الإلكترونية
اترك تعليقاً