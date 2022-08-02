أفادت قناة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن هناك أنباء متواترة غير محسومة عن مقتل قائد تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بغارة أمريكية في العاصمة الأفغانية كابل.

“المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل تباعًا.