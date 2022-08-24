يبدو أن المهاجم النيجيري الدولي أنتوني نواكايمي أصبح قريبًا من الانتقال إلى أحد أندية دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد.

أنتوني نواكايمي في طريقه لأحد الأندية السعودية

وأكد الصحافي ياغيز صابانس أوغلو، أن أنتوني نواكايمي وافق على الانضمام إلى أحد أندية دوري روشن، مشيرًا إلى أنه في طريقه للسعودية، من أجل الخضوع للفحص الطبي قبل توقيع العقود رسميًا.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت شهر يونيو الماضي، اهتمام إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بالتعاقد مع أنتوني نواكايمي، لتدعيم خط هجومه في الموسم الجديد، كما ارتبط اسمه بناديي الهلال والنصر في فترة سابقة.

وانتهى عقد أنتوني نواكايمي صاحب الـ33 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور التركي هذا الصيف، وشارك معه الموسم الماضي بـ30 مباراة بالدوري، وسجل 13 هدفًا وصنع 10 آخرين.

انطلاق دوري روشن غدًا

وتنطلق منافسات دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الخميس، بمواجهة الفيحاء ضد ضمك عند الساعة 7.05 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويحل الهلال ضيفًا على الخليج على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وأعلنت رابطة دوري المحترفين بالأمس عن توقيع اتفاقية رعاية مع شركة روشن العقارية، ليتم إطلاق مسمى دوري روشن السعودي على النسخة الجديدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).