لا يزال يرغب البرازيلي أنتوني لاعب أياكس الهولندي في الانضمام لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

ويرغب اللاعب البرازيلي في الانضمام إلى اليونايتد والبحث عن تحدٍ جديد بالفترة المقبلة.

لاعب أياكس يتمرد

وبحسب صحيفة Telegraph الإنجليزية فإن أنتوني تمرد على نادي أياكس ولن يشارك أمام نادي سبارتا روتردام في الدوري الهولندي.

وكان نادي أياكس رفض العرض الأول الذي قُدم من نادي مانشستر يونايتد والمقدر بـ 80 مليون يورو لبيع أنتوني.

جدير بالذكر أن نادي مانشستر يونايتد يستعد غدًا لمواجهة فريق ليفربول في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرغب مان يونايتد في الفوز وحصد النقاط الثلاث بعد الخسارة في أول جولتين.

وكان مان يونايتد نجح في حسم صفقة البرازيلي كاسيميرو قادمًا من ريال مدريد الإسباني.