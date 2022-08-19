كشف مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي سبب رغبة النجم البرازيلي كاسيميرو في مغادرة المرينغي واقترابه من مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف.

يونايتد يقترب من حسم الصفقة

وأكدت تقارير أن كاسيميرو وافق على الانتقال إلى مانشستر يونايتد، وتُشير التقارير إلى أن قيمة الصفقة تصل إلى 70 مليون يورو، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

سبب رغبة كاسيميرو في مغادرة الريال

وقال أنشيلوتي في مؤتمر مباراة سيلتا فيغو، اليوم: “لقد تحدثت مع كاسيميرو هذا الصباح ونقل لي رغبته في خوض تحد جديد، نحترم رغبته تمامًا تقديرًا لمسيرته لسنوات مع ريال مدريد، ويتبقى حاليًا المفاوضات بين الناديين”.

وتابع المدرب الإيطالي حديثه قائلًا: “لم أحاول إقناعه بالبقاء بل تحدثت معه كثيرًا، ولا أعلم مصير المفاوضات وما سيحدث خلال الساعات المقبلة سواء سيبقى أم يرحل، لكن إذا رحل أشكره كثيرًا على عطائه مع الفريق”.

وأضاف: “سمعت شائعات عديدة، لكني أدركت أمس أن رحيل كاسميرو بات أمرًا واردًا، ومهما كان يبقى هدف ريال مدريد واضح وهو المنافسة على كل الألقاب، نحن قادرون على ذلك سواء بوجوده أو من دونه”.

وواصل أنشيلوتي قائلًا: “اللاعبون يشعرون بالحزن، لكنهم يحترمون رغبته، وبشكل عام لدينا 6 لاعبين آخرين في خط الوسط إذا رحل كاسيميرو، وبإمكانهم تحقيق أهداف النادي هذا الموسم”.

واختتم مدرب الريال تصريحاته بشأن اللاعب البرازيلي قائلًا: “توني كروس لم يقل لي إنه لا يريد اللعب بجوار كاسيميرو، ربما أبلغ شخصا آخر بهذا الأمر”.