دافع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني عن لاعبه البلجيكي إدين هازارد بعد إهداره ركلة جزاء في مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو أمس في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

رد فعل أنشيلوتي بعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

وقال أنشيلوتي: “لا يهم إذا أهدر هازارد ركلة جزاء، كانت لفتة جيدة من كريم أن يمنحه إياها، والشيء المهم هو أن يظهر إيدين أنه سيعود ليساعد الفريق”.

وأضاف أنشيلوتي: “نعلم أن هازارد لم يلعب كثيرًا بعد، لكنه يُظهر أنه سيعود وهذا شيء جيد، سيعود بكل تأكيد وسأعتمد عليه”.

إدين هازارد يبكي

وبحسب التقارير فإن هازارد بكى بعدما أهدر ركلة جزاء للفريق الملكي في المباراة حيث كان الريال قريبًا من تسجيل الهدف الخامس في المباراة.