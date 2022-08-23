يواصل أنصار التيار الصدري في العراق، توافدهم على مجلس القضاء الأعلى في بغداد؛ اليوم الأربعاء، في اعتصام جديد يضاف إلى اعتصام مستمر منذ أسابيع في البرلمان.

ورفع أنصار الصدر لافتات تطالب بحل البرلمان العراقي، وهو المطلب الرئيسي للتيار الذي طالب سابقًا بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

تصحيح المسار

وطالب مقتدى الصدر، قبل أيام مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات اللازمة لـما وصفه بـ”تصحيح المسار” لحل أزمة البلاد السياسية، إلا أن المجلس أكد أن صلاحياته لا تشمل حل البرلمان.

وشاركت القوى السياسية العراقية، الأسبوع الماضي، في حوار وطني غاب عنه التيار الصدري، الذي قال إنه قدم مقترحًا للأمم المتحدة لحل الأزمة لكنه لم يلق تجاوبًا ملموسًا.

توتر بين المالكي والصدر

وقد زاد توتر العلاقة بين نوري المالكي والصدر، مؤخراً، إثر نشر تسريبات صوتية لرئيس “ائتلاف دولة القانون” وهو يهاجم الصدر واصفاً إياه بالقاتل ونعوت أخرى “قدحية”.

ودعا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، المتظاهرين إلى الالتزام بسلمية التظاهرات، والانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء.

وقال الكاظمي في بيان: “ندعو أبناءنا المتظاهرين إلى الالتزام بسلميتهم، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين، والانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء”.

وأضاف “سوف تكون القوات الأمنية ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة، والبعثات الدولية، ومنع أي إخلال بالأمن والنظام”.