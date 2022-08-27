مع بداية العام الدراسي، الذي ينطلق مع شروق شمس يوم غد الأحد، تتجه أنظار الطلاب وأولياء الأمور لمنصة مدرستي لمراجعة واستذكار الدروس إلكترونيًّا.

منصة مدرستي تواصل تقديم خدماتها:

ونفت وزارة التعليم ما تم تداوله مؤخرًا بشأن توقف منصة مدرستي، مؤكدة أن منصة مدرستي ستواصل تقديم خدماتها؛ لأنها تحتوي على الكثير من الخدمات التعليمية التي تكون في مصلحة الطلاب، وتيسر عليهم الكثير من الخدمات والمعلومات المهمة، وبالتالي فلا يمكن الاستغناء عن تلك المنصة على الإطلاق.

وأضافت أن نظام الدراسة في العام الجديد سيكون حضوريًّا في كل من المدارس الأهلية والخاصة بداخل المملكة، ولوحت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ترويج الشائعات ونشرها بين المواقع أو الصفحات المختلفة.

طريقة إعداد درس في منصة مدرستي:

تساعد تلك الطريقة المُدرس في إعداد درس بسيط وافتراضي، ويتم ذلك عند اتباع الآتي:

يقوم المُدرس بتسجيل الدخول على منصة مدرستي بالطريقة المعتادة حتى يتم يتمكن من إعداد الدرس ورفعه على المنصة بكل سهولة.

بعد التأكد من الدخول إلى المنصة باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمُعلم يتم اختيار أيقونة الجدول الدراسي والضغط عليه، ومن خلالها يتم اختيار الحصة المناسبة من الجدول.

يجب على المُعلم أن يختار الدرس المناسب للمادة التي يدرسها المُعلم، وبعد ذلك يتم تحديد مسار الدرس والفصل أيضًا.

بعد ذلك يظهر أمام المُدرس قائمة تحتوي على عدد من الدروس، ويجب عليه أن يقوم باختيار الدرس المناسب الذي يرغب في إعداده المدرس ووضعه على المنصة.

يقوم المُعلم باختيار حضور الطلاب مع اختيار الدرس الافتراضي، ويتم الحصول على هذا من خلال الضغط على خيارات نوع الدرس.

بعد ذلك يتم الضغط على تحديد الدرجة الخاصة بالدرس، وبعد ذلك يقوم المُعلم بالضغط على أيقونة التالي للذهاب إلى الخطوة التي تليها.

يتم بعد ذلك إضافة المحتوى العلمي وكذلك وضع الواجبات التي يؤديها الطلاب وكذلك الاختبارات التي تطبق على الدرس المتلقي من خلال منصة مدرستي التعليمية.

بعد الانتهاء من تلك الخطوات لا يكون أمام المُدرس سوى الضغط على أيقونة الحفظ وبذلك يكون تم الانتهاء من إعداد درس افتراضي على منصة مدرستي.

في النهاية يتم الضغط على رابط تقديم الدرس للطلاب، وبذلك يتمكن المُدرس من تحديد الطريقة المناسبة للدخول في مايكروسوفت تايمز.

بعد ذلك يقوم المُعلم باتباع جميع التعليمات التي يراها على الشاشة، وبهذا يكون تمكن المدرس من تحديد طريقة إلقاء الدرس على الطلاب.

خطوات إعداد درس غير افتراضي:

يقوم المُدرس بالدخول إلى منصة مدرستي التعليمية وتسجيل الدخول باستعمال كلمة المرور الخاصة به، والجدير بالذكر أن كل مُعلم يمتلك حسابًا خاصًّا به ولا يتمكن غيره من الدخول به.

يجب على المُدرس أن يقوم بتحديد المقرر وأيضًا المصدر، وكل هذه الخيارات تكون متواجدة في القائمة الرئيسية من منصة مدرستي.

يتم بعد ذلك اختيار الدرس المراد تقديم محتواه للطلاب عن طريق تلك المنصة، وبعد ذلك يقوم المُدرس باختيار الضغط على أيقونة إضافة درس جديد.

تعرض منصة مدرستي قائمة بالدروس ويتمكن المُعلم الاختيار من بينهم، ويتم هنا اختيار الدرس الغير افتراضي وبعدها يتم البحث عن أيقونة التالي والضغط عليها.

هنا يتمكن المُعلم من إضافة المحتوى التعليمي الذي يرغب في تقديمه إلى الطلاب المتعلمين عن بُعد من خلال منصة مدرستي، وإضافة المعلومات تكون بشكل اختياري.

بعد التأكد من إدخال جميع المعلومات يقوم المُعلم بالضغط على أيقونة الحفظ حتى ينتهي من إضافة الدرس الغير افتراضي للطلاب من خلال تلك المنصة المميزة.

تحسينات بـ منصة مدرستي:

من جهتها، أجرت وزارة التعليم تحسينات على موقع منصة “مدرستي” وضمنت دليل الخطط الدراسية المطورة للعام الدراسي الجديد بعدد الحصص الإلكترونية لكل مرحلة من مراحل التعليم العام.

ما هي منصة مدرستي ؟

هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم، وأطلقتها الوزارة مع بداية جائحة كورونا لمتابعة العملية الدراسية إلكترونيًّا.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.