وجه رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، قبل قليل، رسالة إلى الجماهير، مؤكدًا أن الأموال التي تضخ من أجل إسعادهم فقط.

تفاصيل الأزمة

وأعلن أنمار الحائلي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إغلاق قضيتي بريجوفيتش وبيزيتش، ورفع عقوبة المنع من التسجيل بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وعلى غير المتوقع، أبدت الجماهير غضبها الشديد من الحائلي، وأكدت أن إدارته سبب الديون المتراكمة، بسبب الصفقات غير الجيدة، وكان آخرها طارق حامد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أنمار الحائلي يوجه رسالة للجماهير

وقال أنمار الحائلي: “الفئة الضالة نصَّبت نفسها أنها من جماهير الاتحاد وأنهم أصحاب قرار من يأتي ومن يرحل وقاموا بتشغيل القروبات وتحريف الكلام حسب أهوائهم وتوجهاتهم وأجندتهم التي باتت واضحة للأعمى”.

وتابع حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كلامي كان موجهًا لشخص واحد وواضح فكل العمل والأموال التي تضخ هي من أجل إسعاد جمهور الاتحاد وهم يعرفون ذلك جيدًا”.

وواصل أنمار الحائلي حديثه في تغريدة أخرى، قائلًا: “لاعبو الاتحاد ومنسوبوه بالنسبة لي خط أحمر، ولن أسمح لكائن من كان أن يسقط أو يتجاوز.. عليهم السنة العمل بيكون مختلف”.

واختتم الحائلي تغريدته قائلًا: “ولن نصمت سنتحدث بكل وضوح وإن زادوا زدنا.. هل الشخص بما أنه رئيس نادي لا يستطيع التحدث لا وألف لا سنتحدث ونكشف جميع ألاعيبهم حتى نتخلص منهم”.