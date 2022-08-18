رد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد على أحد جماهير النادي بعد أن طالبه بضم صفقات سوبر للفريق الكروي الأول أو الرحيل عن رئاسة النادي.

أبشر حبيبي وبعدها تعال انت وأدفع ملايين من جيبك ووضح لنا العمل الإداري إلي بتقوم فيه وورينا اللعيبة السوبر طالمالا الإدارة وعملها ولا اللاعبين الموجودين عاجبينك ولا اقولك بما انناكمجلس ادارة نكاد نملك ١٠٠٪ من أصوات الجمعية تعال من الحين وانا اضمنلك أصواتنا بس تكفى تعال ودي اشوفك — أنمار الحائلي (@Anmar_Alhailae) August 18, 2022

وقال حساب يحمل اسم ” أصيل بن ناصر” لـ الحائلي: “والله كلها ما تفيد جنب صفقات ومحور زي الناس وإلا توكل على الله برا النادي”.

فرد الحائلي قائلًا: ” أبشر حبيبي، وبعدها تعال وأنت ادفع الملايين من جيبك ووضح لنا العمل الإداري اللي بتقوم فيه، وورينا اللاعيبة السوبر طالما الإدارة وعملها واللاعبين الموجودين ما يعجبوك، ولا أقولك بما إننا كمجلس إدارة نكاد نملك 100% من أصوات الجمعية تعال من الحين وأنا أضمنلك بس تكفى تعال ودي أشوفك”.

الاتحاد يُغلق القضية الأولى

وقال الحائلي اليوم عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم: “تم بحمد الله إغلاق القضية الأولى للاعب بريجوفيتش بمبلغ ١٨٤٢٠٠٠ مليون وثمانمائة واثنين وأربعين ألف يورو”.

وتابع أنمار الحائلي قائلًا: “وتبقى القضية الثانية بمبلغ ١٠ ملايين يورو تقريبًا.. أعان الله النادي على سدادها، وتم إغلاق القضية الثانية للاعب بيزيتش بمبلغ١٦٠٠ مليون وستمائة ألف دولار، وتم رفع منع التسجيل من الفيفا”.