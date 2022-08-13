شكا أحد أهالي قرية أحد المسارحة من أن مسجد القرية مغلق بسبب السيول.

معاناة مستمرة:

وقال المواطن في تقرير عرضته قناة الإخبارية، اليوم السبت، إن ذوي الإعاقة لا يستطيعون الخروج من المنازل، والمعاناة مستمرة منذ 8 سنوات.

أضرار عديدة:

وتابع أن السيارات لا تخرج بسبب الأمطار، وتوجه الأهالي للجهات المعنية منذ سنوات سواء البلدية أو الأمانة ولكن لا جديد، مشيرًا إلى أن هناك أضرارًا عديدة في القرية والشوارع.

وقال: “دخلت علينا المياه في البيوت، وهذا وضعنا منذ 8 سنوات مع الأمطار”.

ويمكن مشاهدة التقرير من خلال الرابط التالي: هنا.