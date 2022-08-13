شكا أحد أهالي قرية أحد المسارحة من أن مسجد القرية مغلق بسبب السيول.
معاناة مستمرة:
وقال المواطن في تقرير عرضته قناة الإخبارية، اليوم السبت، إن ذوي الإعاقة لا يستطيعون الخروج من المنازل، والمعاناة مستمرة منذ 8 سنوات.
أضرار عديدة:
وتابع أن السيارات لا تخرج بسبب الأمطار، وتوجه الأهالي للجهات المعنية منذ سنوات سواء البلدية أو الأمانة ولكن لا جديد، مشيرًا إلى أن هناك أضرارًا عديدة في القرية والشوارع.
وقال: “دخلت علينا المياه في البيوت، وهذا وضعنا منذ 8 سنوات مع الأمطار”.
ويمكن مشاهدة التقرير من خلال الرابط التالي: هنا.
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