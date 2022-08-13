شيعت جموع غفيرة من أهالي حفر الباطن مدير شرطة النعيرية المكلف العقيد نافع بن صالح المطيري في مقبرة الشهداء، والذي توفي ليلة البارحة في حادث مروري على طريق حفر الباطن الشرقية.

أمير حائل ونائبه يقدمون التعازي:

‏وقدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل عزاءهما لأسرة العقيد نافع بن صالح المطيري مدير شرطة النعيرية المكلف خلال اتصال هاتفي لسموهما بشقيق الفقيد الاستاذ صالح المطيري وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان.

وكان العقيد المطيري مساعدًا لقائدة قوة أمن المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة الشرقية ثم قائدًا لأمن المواكب بشرطة المنطقة الشرقية، لينتقل بعد ذلك إلى شرطة محافظة حفر الباطن ويكلف مديرًا لشعبة الضبط الإداري، وفي عام 2017م صدر قرار بنقل العقيد المطيري إلى شرطة محافظة النعيرية.